Le dieron por perdido el partido a Gimnasia 3-0

En el día de la fecha lunes 27 de octubre el Tribunal de Disciplina de la AFA tomó la descisión de dar por perdido el encuentro de Gimnasia de Jujuy contra Deportivo Madryn.

Se hizo público el fallo correspondiente al partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, por la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso en la Primera Nacional, suspendido hace ocho días atrás por amenazas de dirigentes del conjunto jujeño al árbitro Lucas Comesaña, quien denunció y no dio continuidad al segundo tiempo.

Tras analizar el informe del árbitro y los resepctivos descargos de los clubes, se resolvió dar por perdido el encuentro al equipo jujeño por 3 a 0 y castigarlo económicamente.

Además el ente punitorio comunicó que el presidente Walter Morales y el secrtetario Leandro Meyer tienen 5 dias para presentar el descargo correspondiente, luego de la acusación del árbitro Lucas Comesaña, quien los apuntó como responsables de las amenazas que habria sufrido en el estadio 23 de Agosto, en el choque de día.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA AFA

Resuelve:

1º) Aplicar al Club Gimnasia y Esgrima (Jujuy) una multa de 2500 v.e. Art. 12, inc. 3, apartado a) del Código Disciplinario.

2º) Tener por perdido el encuentro a favor del Club Deportivo Madryn, con el marcador reglamentario de 0-3, en los términos del artículo 15.1 del Código Disciplinario.

3º) Atento la mención en el informe arbitral del señores Walter Morales y Leandro Meyer, en sus calidades de Presidente y Secretario del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy corresponde correr traslado por el plazo de cinco (5) días a fin de que efectúen los descargos correspondientes.