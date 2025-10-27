Murió de un paro cardíaco mientras jugaba un partido de fútbol de veteranos

Un hombre de 61 años falleció el pasado sábado por la tarde luego de sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol veteranos en una cancha de esta ciudad.

La víctima fue identificada como Luis Sergio Luna, quien se desempeñaba como personal de la Escuela Minero Jujeño del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Según informó la subcomisario Nadia Mamaní, de la Unidad Regional Nº 8, el hecho ocurrió en pleno desarrollo del encuentro deportivo, cuando Luna se desvaneció súbitamente en la cancha.

Ant la emergencia, los presentes en el lugar solicitaron de inmediato la asistencia del SAME. Al arribar, el personal médico realizó tareas de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no logró revertir el cuadro.

Posteriormente, actuó el médico policial, quien determinó que la causa del deceso fue un “paro cardiorrespiratorio”. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la UR Nº 8, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

Tras cumplir con todas las diligencias forenses y legales correspondientes, el cuerpo de Luis Sergio Luna fue entregado a sus familiares para su posterior sepelio. La noticia conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Minero Jujeño, donde era muy querido, y a todos quienes lo conocían en el ámbito del fútbol.