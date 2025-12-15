21°
Crimen de Alto Comedero
asueto
arterias
Movimiento Derecho
wellness
drastica
vegetarianas
fin de año
Estilos de vida

5 entradas frías perfectas para la mesa de Navidad

Son prácticas, frescas y rendidoras porque permiten disfrutar de la cena sin pasar horas en la cocina.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 15:58

La Navidad es uno de los momentos más esperados del año y la mesa suele convertirse en la gran protagonista de la celebración entre las familias y los amigos que se reúnen para compartir platos tradicionales, charlas largas y brindis que se extienden hasta la madrugada

En muchas regiones, además, el clima invita a optar por preparaciones livianas y frescas y Argentina es una de ellas, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. En consecuencia, las comidas frías suelen estar presentes entremezcladas con el clásico e infaltable asado vacuno o el cordero caliente, que lleva horas prepararlo, como así también el lechón que se come frío. 

En tal sentido, muchos son los platos que no llevan fuego como base de cocción y que ganan terreno porque se pueden hacer con anticipación, se conservan bien y alivian el calor de la noche festiva.

Uno de ellos es la entrada, plato clave para abrir la cena. Existen, al menos, cinco opciones simples, sabrosas y visualmente atractivas que permiten disfrutar de la previa del plato principal y marcan el ritmo de la Noche buena, Navidad, Año Nuevo y 1° de año, fechas en las que la comida tiende a repetirse en los almuerzos.

¿Cuáles son las cinco opciones de entradas frías y sabrosas para preparar en Navidad?

Entre las alternativas más elegidas se destaca el clásico Vitel toné, el cual tiene su versión tradicional o bien se puede reemplazar la carne por pollo para hacer una opción más económica y liviana.

La segunda más elegida son los tomates rellenos, con atún, huevo y mayonesa o con queso crema y nueces, aportando color y frescura.

También, los huevos rellenos, tradicionales o combinados con palta, son un infaltable que siempre funciona. Al igual que la ensalada caprese a base de tomate, mozzarella y albahaca, que suma un toque moderno y práctico, mientras que la palta rellena, ya sea con ensalada rusa o camarones, completa el menú con una propuesta suave y elegante.

Estas entradas frías no solo simplifican la organización de la cena navideña, sino que también permiten disfrutar más del encuentro. Preparadas con tiempo y servidas bien frescas, son una forma ideal de comenzar la celebración con sabores clásicos y opciones livianas para todos los gustos.

