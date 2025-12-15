Declaran la responsabilidad penal del femicida Ochoa

La Justicia jujeña declaró la responsabilidad penal del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por quien mediare violencia de género" a Adrián Oscar Ochoa (25), por el femicidio de Angelina Gonzáles (15) y se aguarda una nueva audiencia donde se le impondrá el monto de pena que deberá cumplir, que sería la pena de prisión perpetua.

En la jornada de hoy, en el segundo piso del Palacio de Tribunales se llevó a cabo la producción de los alegatos, donde la fiscal de Cámara Romina Núñez expuso de forma detallada y minuciosa, los elementos de pruebas incorporados al expediente judicial, echando por tierra toda coartada que el imputado había pergeñado para desprenderse de la escena del crimen.

Para la fiscal quedó debidamente acreditado que la tarde del sábado 3 de mayo pasado, alrededor de las 15.30, Ochoa citó a "Angie" Gonzáles, la llevó en su moto al río Las Pavas, la atacó a golpes, la estranguló y ocultó el cuerpo con tierra y vegetación.

Luego, alrededor de las 18.30 llegó a su casa, le escribió por Whatasapp a otra adolescente de la misma edad de su víctima, le propuso blanquear su situación sentimental y le dijo "si te preguntan, estuve con vos toda la tarde paseando en moto".

De la figura de Adrián Ochoa resalta su languidez y sus ojos sin brillo, tenía los hombros encogidos y de rato en rato tragaba en seco, sobre todo cada vez que la fiscal enumeraba los elementos de pruebas que lo dejaron expuesto.

El trabajo del Departamento de Informática del Ministerio Público de la Acusación, que ubica a los celulares de Ochoa y Gonzáles en el mismo lugar a partir de las 15.30, el análisis de las cámaras de seguridad que tomó la secuencia del encuentro de la pareja y los testigos que lo vieron juntos, cerca de la casa del inculpado y pescadores que lo vieron en la playa del río Las Pavas, fueron algunos de los elementos probatorios que la defensa de Ochoa no pudo contraponer.

Pero además, al momento de la detención de Ochoa, no supo explicar las heridas que tenía en el cuello y en los antebrazos, descriptas como rasguños provocados por otra persona. Y la prueba determinante para el caso, fue el análisis del hisopado ungueal en las uñas de la víctima, que dio como resultado positivo de ADN del imputado.

Adrián Ochoa estaba obsesionado con Angelina Gonzáles, la conoció cuando ella tenía solo 14 años en un grupo de baile de saya de Pampa Blanca. Mantuvieron una relación de noviazgo desde diciembre de 2023, hasta octubre de 2024 y no soportó que ella decidiera terminar la relación, una relación tóxica, donde Ochoa ejercía desigualdad de poder, donde se vislumbraba en las escenas de celos y la violencia psicológica que ejercía una persona diez años mayor que su víctima.

Tras el crimen de Angelina Gonzáles, Adrián Ochoa se fue a su casa y trató de armar una coartada que con el tiempo se fue derrumbando. Con el correr de los días, sus declaraciones fueron mutando, primero dijo que no la había visto, que a esa hora, se encontraba pescando en el río Las Pavas. Luego, que solo habló por teléfono con la joven y, cuando pidió la palabra, dijo que ese sábado 3 de mayo, la invitó a su casa y luego la acompañó hasta la esquina para que se retirara.

Adrián Ochoa, con 25 años encuentra el placer de mantener relación sentimental solo con adolescentes, todas sus novias no eran mayores de 16 años. Su conducta es propia de una persona infantil, con trastorno antisocial, agresivo, violento, inseguro, egocéntrico y narcisista. Y es por eso que no era atraído por personas de su edad, porque no podría ejercer el rol de dominante en el noviazgo.

"Hubo una obsesión"

La fiscal de Cámara Romina Núñez dialogó con el El Tribuno de Jujuy y dijo que "se logró acreditar que hubo una obsesión de Ochoa", sobre su víctima de 15 años.

"Con esta parte dispositiva del fallo, se prevé la pena de prisión perpetua para el imputado. Para la Fiscalía es satisfactorio haber podido brindar una respuesta a la sociedad, pero en especial a la familia de Angelina Gonzáles, quien desde el primer momento, no cesaron en el pedido de justicia".

"Desde el MPA tenemos como compromiso, brindar una respuesta rápida a la sociedad, esto se debe a las investigaciones que llevamos adelante con el nuevo Código Procesal", dijo la fiscal.

"Angelina Gonzáles era una joven que no pudo pedir ayuda, estuvo siempre entrampada en una situación de violencia de género y es por eso que instamos a todas las mujeres que puedan animarse a denunciar estos hechos", dijo la fiscal de Cámara representante del Ministerio Público de la Acusación.