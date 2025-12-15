Búsqueda intensiva de Mónica Alejandra Gutierrez

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a Mónica Alejandra Gutierrez de 33 años.

La localidad de Bárcena se encuentra en la búqueda intensiva de una mujer de 33 años que ya lleva cinco días desaparecida. Familiares radicaron la denuncia el día jueves 11 de diciembre.

La policia de la provincia informó que efectivos de La Unidad Regional N°3 realizó un amplio rastrillaje por distintas zonas, a fin de dar con el paradero de la Sra. Alejandra Gutierrez.

Indicaron que para la búsqueda, distintas unidades policiales dispusieron de todos los recursos humanos y logísticos para localizar a la mujer.



Mónica Gutierrez es de tez morena, contextura robusta, cabello largo de color negro, de 1.45 mts. de estatura aproximada. Sin datos de vestimenta.



Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.