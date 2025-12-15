17°
15 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

fin de año
Banco Central
Nata
Conicet
Ascensor Urbano 2
Dipec
gestion
Alerta Amarilla
fin de año
Banco Central
Nata
Conicet
Ascensor Urbano 2
Dipec
gestion
Alerta Amarilla

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1480.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Este miércoles se tratará el Presupuesto 2026 y reforma fiscal

El pedido fue realizado para tratar también proyectos de Inocencia Fiscal y el marco regulatorio para la estabilidad monetaria.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 21:28

La Cámara de Diputados convocó a la primera discusión en el recinto de las sesiones extraordinarias para el próximo miércoles 17 de diciembre. El debate iniciará a las 14 y tendrá como objeto tratar tres de los principales proyectos que el Gobierno envió al Congreso de la Nación para discutir en el periodo legislativo.

La convocatoria para la sesión especial se conoció este lunes en el marco de las primeras reuniones en comisiones en la cámara Baja para comenzar con el debate. En ese sentido, el primer proyecto a tratar es el de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Además, ingresaron otras dos iniciativas. Por un lado, la reforma en el Régimen Penal Tributario, conocido también como Inocencia Fiscal. Mientras que, por otro, la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD