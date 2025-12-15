Este miércoles se tratará el Presupuesto 2026 y reforma fiscal

La Cámara de Diputados convocó a la primera discusión en el recinto de las sesiones extraordinarias para el próximo miércoles 17 de diciembre. El debate iniciará a las 14 y tendrá como objeto tratar tres de los principales proyectos que el Gobierno envió al Congreso de la Nación para discutir en el periodo legislativo.

La convocatoria para la sesión especial se conoció este lunes en el marco de las primeras reuniones en comisiones en la cámara Baja para comenzar con el debate. En ese sentido, el primer proyecto a tratar es el de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Además, ingresaron otras dos iniciativas. Por un lado, la reforma en el Régimen Penal Tributario, conocido también como Inocencia Fiscal. Mientras que, por otro, la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros.