El streaming de científicos del CONICET ganó el Martín Fierro de Oro

El proyecto de transmisión en vivo del que participaron científicos del CONICET en el cañón submarino Mar del Plata se consagró como el gran ganador de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025. La iniciativa consiguió el oro en una emocionante gala en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Este galardón que les entregó Luis Ventura, presidente de APTRA, no solo distingue la excelencia en la producción audiovisual, sino que también subraya el impacto social y educativo de una expedición científica que, por primera vez en la historia argentina, permitió a miles de espectadores acompañar en tiempo real la exploración de los abismos del Atlántico Sur y descubrir especies nunca antes vistas en aguas nacionales.

Durante la ceremonia, el público ovacionó a los científicos coreando “Conicet, Conicet” y aplaudiendo su labor. El premio fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez.

“Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, dijo Cerino, tras dedicarle el premio a su papá.

Previamente, en la misma noche, el proyecto había ganado en la categoría Transmisión Especial. Paula Chaves, una de las conductoras del evento, evocó con humor algunos de los momentos más recordados de la transmisión: “Cómo olvidar a la estrellita culona o a la batatita”.

Chaves destacó que, durante un mes, estos científicos acercaron las maravillas del fondo del mar al público desde el cañón Submarino Mar del Plata. Noelia Gómez, en representación de APTRA, fue la encargada de entregar el premio a los científicos, quienes agradecieron: “Gracias a nuestras familias y amigos. Gracias por apoyarnos y por entusiasmarse con la pasión, y a los docentes por aprovechar y llevar la ciencia a niños y adolescentes”.

La transmisión, impulsada por el Schmidt Ocean Institute y el CONICET, finalizó el 11 de agosto de 2025, tras casi tres semanas de intensa actividad a bordo del buque Falkor (too).

Más de 30 científicos argentinos, junto a técnicos y becarios de diversas instituciones, participaron en la misión Talud Continental IV, que se desarrolló en el cañón Mar del Plata, a 300 kilómetros de la costa bonaerense. El evento fue seguido en vivo por miles de personas a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, lo que permitió que el público presenciara en tiempo real las últimas operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que descendió hasta 3.900 metros para explorar paisajes y criaturas abisales.

El éxito de la transmisión se debió, en gran medida, al equipo de científicos que lideró la expedición y supo acercar la ciencia al público general. Entre los protagonistas se encontraban Ezequiel Mabragaña, Florencia Matusevich, Nahuel Farías y Emiliano Ocampo, representantes del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), dependiente del CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP, junto a Martín Veccia del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Su relato, transmitido desde el cañón submarino, logró que la ciencia se percibiera cercana y emocionante para todos los espectadores.

La expedición, que comenzó el 23 de julio, se desarrolló en una zona estratégica para la oceanografía. El cañón Mar del Plata, por su ubicación entre la corriente cálida de Brasil y la corriente fría de Malvinas, constituye un laboratorio natural para el estudio de la biodiversidad y las dinámicas oceánicas. El buque Falkor (too) empleó tecnología de vanguardia, como el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, que alcanzó profundidades inéditas en la exploración argentina y proporcionó imágenes de alta resolución sobre ecosistemas hasta entonces desconocidos.

Las transmisiones en vivo permitieron observar descubrimientos de especial interés, como el pulpo “Dumbo”, el pepino de mar apodado “batatita” por los espectadores, el calamar rojo volador, la estrella de mar “culona”, langostas rosas que protegían a sus crías, y una extensa variedad de moluscos, cangrejos, medusas, anémonas y caracoles. Muchos de estos ejemplares, aún no identificados, serán analizados en laboratorios especializados para describir nuevas especies y ampliar el conocimiento regional sobre la fauna de las profundidades.

El trabajo colectivo del equipo de científicos del CONICET y universidades nacionales permitió la toma de muestras biológicas y geológicas, la recolección de datos sobre ADN ambiental, la dinámica de sedimentos y la detección de microplásticos. Todo el material recogido será procesado y publicado en repositorios científicos abiertos, además de estar disponible en formatos educativos. Según Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición, el objetivo es “generar la mayor cantidad de contenido de difusión posible” para acercar estos hallazgos a las escuelas, universidades y la comunidad.

El fenómeno social y educativo que generó la transmisión superó los 70.000 espectadores simultáneos, lo que evidencia el alcance de la misión y su transformación en un fenómeno social inesperado. Por primera vez, una campaña oceanográfica argentina permitió que el público experimentara junto al equipo científico cada momento clave de la travesía. La interacción en tiempo real, a través de comentarios y preguntas respondidas en vivo, otorgó un nuevo valor a la divulgación científica y a la conexión directa entre los expertos y las personas interesadas en descubrir el fondo del mar.

La popularidad de la expedición se consolidó en las redes sociales, donde las imágenes del pulpo Dumbo y la estrella “culona” se convirtieron en tendencias y memes, lo que brindó aún más visibilidad a la biodiversidad de las profundidades del Atlántico Sur y a la importancia de su estudio y conservación.

En la categoría Transmisión Especial, Stream CONICET: fondo del mar (Schmidt Ocean Institute) se impuso frente a otros nominados como 24hs de TDT (Olga), Revolución en la casa (La Casa Streaming), 20 años de YouTube (Blender) y Luzu FC (Luzu TV). Este triunfo representa un hito para la investigación oceanográfica regional y consolida un modelo de cooperación internacional y divulgación científica sin precedentes en la Argentina.