"Mi deseo para esta Navidad es tener una familia": la historia de Nata

Una conmovedora historia llega desde Rosario, donde Nata, un adolescente de 14 años, busca una familia que le brinde el amor y la contención que ha anhelado desde su infancia. A pesar de haber crecido en un entorno de violencia y maltrato, Nata mantiene la esperanza de encontrar un hogar. “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido”, expresó con sinceridad.

Nata ha estado viviendo en un hogar en el centro de Rosario desde hace poco más de un año. A lo largo de este tiempo, ha encontrado en la natación un refugio. “Es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja”, comentó. Sin embargo, su mayor anhelo sigue siendo tener una familia que lo acompañe en su vida. “Siempre mi sueño de chiquito fue tener una familia, un papá y una mamá”, añadió.

La doctora Paola Scicchitani, abogada de Nata, informó que se ha abierto una convocatoria pública nacional para encontrar una familia que lo adopte. “Las repercusiones que tuvo el video fueron increíbles. Hoy tenemos 300 personas inscriptas en la convocatoria, en el RUAGA, para ser la familia que tanto Nata está buscando”, destacó Scicchitani. La convocatoria permanecerá abierta hasta este martes, y la abogada invita a todos los interesados a inscribirse.

El Registro Único de Aspirantes a Pretensos Adoptantes (RUAGA) en la provincia de Santa Fe, será el organismo encargado de la selección de los adoptantes. “Es triste decirlo, pero muchas veces las familias que buscan adopción lo hacen de chicos muy chicos para poder criarlos y demás”, explicó Scicchitani sobre los desafíos del proceso. Nata ha estado en el sistema de protección desde muy joven, y su historia refleja la necesidad de un hogar estable.

La doctora también mencionó que el proceso de selección no puede apresurarse. “Hay que ser serios en esta búsqueda y en esta selección porque la cuestión acá es no vulnerar los derechos de Nata”, aclaró. Aunque hay 300 inscriptos, el RUAGA tendrá que evaluar cada caso con seriedad y cuidado.

Nata, que ha vivido en Rosario la mayor parte de su vida, está dispuesto a mudarse si es necesario para encontrar una familia. “Él mismo pide en la convocatoria preservar su centro de vida porque tiene personas importantes acá”, señaló Scicchitani.

Para quienes deseen inscribirse en la convocatoria para adoptar a Nata, la abogada proporcionó el correo electrónico donde pueden hacerlo: registrosrosario.com.ar.