BELGRANO

Ascensor Urbano 2 fuera de servicio por tareas de mantenimiento

El dispositivo ubicado en barrio Belgrano estará fuera de servicio durante dos días por tareas de mantenimiento.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 18:42
DOS DÍAS SIN SERVICIO DEL ASCENSOR URBANO 2 EN BARRIO BELGRANO

El municipio capitalino informó que los días martes 16 y miércoles 17 del corriente mes se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en el Ascensor Urbano 2.

Por tal motivo, el mencionado dispositivo permanecerá fuera de servicio durante ambas jornadas, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios.

Desde el Municipio se indicó que el Ascensor Urbano 2 retomará su funcionamiento habitual el día jueves 18, agradeciendo a vecinos y vecinas la comprensión ante las molestias que esta medida pudiera ocasionar.

