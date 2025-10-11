Murió Pupy, la elefanta que estuvo en Argentina y fue liberada en Brasil

El Santuario de Elefantes de Brasil confirmó con profundo dolor la muerte de Pupy, la elefanta africana que había sido trasladada desde el Ecoparque de Buenos Aires en abril de este año. La noticia fue comunicada a través de un emotivo mensaje en el que detallaron los últimos momentos de vida del animal, que falleció anoche, poco después de desplomarse.



Según informaron, Pupy venía padeciendo problemas gastrointestinales intermitentes y tenía antecedentes de cólicos, aunque en los últimos días había mostrado mejorías. Sin embargo, su salud volvió a desmejorar cuando expulsó varias piedras negras, de origen desconocido, y comenzó a sentirse más débil y distante. Horas después, mientras intentaba beber agua, se desplomó repentinamente y, pese a la rápida asistencia de los veterinarios, murió en cuestión de minutos.

PUPY FALLECIÓ ANOCHE Y KENIA PERMANECIÓ A SU LADO

En el comunicado, el santuario relató que Kenya, otra de las elefantas rescatadas, permaneció toda la noche junto al cuerpo de su compañera. “Este es uno de los aspectos más difíciles del santuario”, expresaron los cuidadores, recordando que Pupy había pasado más de 30 años en cautiverio, sin atención médica adecuada ni libertad.

Pupy había sido trasladada desde el Ecoparque porteño al santuario brasileño en abril de 2025, en un viaje terrestre de más de 2.700 kilómetros. Su llegada fue celebrada como un símbolo de liberación, ya que se trataba de la última elefanta africana en cautiverio en Buenos Aires.

En Brasil, Pupy logró disfrutar de unos meses de libertad, rodeada de naturaleza y cuidados personalizados. Su muerte generó una profunda tristeza en la comunidad del santuario y entre los seguidores que acompañaron su historia desde Argentina.