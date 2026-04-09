Un sospechoso lo hizo dormir y le robó 3 millones de pesos

Un vecino de la localidad de Abra Pampa denunció en la Seccional 16° que mientras estaba en su local comercial un hombre le convidó un vaso con jugo y que tras tomarlo se durmió durante el lapso cercano a dos horas. Más tarde, al despertar, notó que el sospechoso le había sustraído la suma de 3 millones de pesos y 3 mil bolivianos que estaban guardados en un cajón y se dio a la fuga.

El ilícito sucedió días pasados en el mencionado poblado puneño, cuando alrededor de las 13 llegó un sujeto al negocio del denunciante, ubicado en la calle Senador Aráoz.

En esa circunstancia, mientras los dos hombres conversaban, el individuo que ingresó le convidó al damnificado un vaso con jugo. El mismo fue bebido por el denunciante, quien a partir de ese momento perdió la consciencia y despertó más tarde.

Habían pasado cerca de dos horas, de acuerdo a la denuncia realizada, y el sospechoso se había retirado. No obstante el damnificado notó que le abrió un cajón y del mismo le sustrajo la suma de 3 millones de pesos y 3 mil pesos bolivianos.

Al constatar que fue víctima de un robo, el hombre se acercó a la Seccional 16° y denunció lo ocurrido en su local comercial aportando la descripción del sujeto. Tras esto, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al lugar ubicado en el centro abrapampeño para individualizar al denunciado.