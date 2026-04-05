Arrojaba piedras a los vehículos y terminó detenido

Un hombre de 43 años fue detenido luego de protagonizar disturbios en la vía pública, arrojar piedras a los vehículos y amenazar a los transeúntes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado en la intersección de las calles Escaya y Maíz Gordo del barrio San Francisco de Álava.

Un llamado al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos y de inmediato una comisión se hizo presente en el lugar, donde el inculpado intentó enfrentar a los uniformados, pero terminó por deshacerse de los proyectiles y acelerar el paso, siendo rápidamente interceptado a los pocos metros.

Por disposición del representante fiscal del MPA, el sujeto de 43 años fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y para evitar que continuara poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos.