16°
5 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Irán
Turismo
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
arte
Irán
Turismo
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
arte

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio San Francisco de Álava

Arrojaba piedras a los vehículos y terminó detenido

El protagonista intentó enfrentar a los efectivos policiales.

Domingo, 05 de abril de 2026 05:42
APREHENSIÓN | MOMENTO DE LA INTERVECIÓN POLICIAL.

Un hombre de 43 años fue detenido luego de protagonizar disturbios en la vía pública, arrojar piedras a los vehículos y amenazar a los transeúntes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado en la intersección de las calles Escaya y Maíz Gordo del barrio San Francisco de Álava.

Un llamado al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos y de inmediato una comisión se hizo presente en el lugar, donde el inculpado intentó enfrentar a los uniformados, pero terminó por deshacerse de los proyectiles y acelerar el paso, siendo rápidamente interceptado a los pocos metros.

Por disposición del representante fiscal del MPA, el sujeto de 43 años fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y para evitar que continuara poniendo en riesgo la integridad física de los vecinos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD