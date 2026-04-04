Detenido mientras trataba de violentar un automóvil

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 37 años mientras intentaba forzar un automóvil estacionado en el barrio Luján de la capital jujeña. El rápido accionar de los agentes permitió evitar un robo y conocer que el sospechoso contaba con libertad bajo caución, por lo que fue trasladado a la Seccional 2°.

El ilícito ocurrió ayer a la madrugada en momentos que los uniformados realizaban recorridos preventivos por las calles de la ciudad capital.

En ese contexto, alrededor de las 5.15 los integrantes de la fuerza observaron que en la esquina de la avenida Pueyrredón y la calle Humahuaca un sujeto estaba intentando abrir la puerta de un auto Volkswagen Country.

A raíz de esa actitud los agentes se acercaron al lugar, por lo que el sospechoso intentó darse a la fuga a pie. Así comenzó una persecución que duró algunos metros porque rápidamente fue aprehendido, aunque antes intentó atacar a los efectivos con una botella de vidrio a la esgrimió como si fuera un arma.

Además mientras se identificaba al detenido, conocido en el ámbito delictivo, se hizo presente en el lugar el propietario del auto, quien constató los daños ocasionados en su vehículo.

Tras esto el sujeto fue trasladado a la Seccional 2°, en donde se procedió a consultar en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) y se supo que tenía libertad bajo caución juratoria y poseía medidas restrictivas vigentes. Finalmente, quedó alojado a disposición de la Justicia.