Fue detenida tras robar un teléfono celular

El rápido accionar de los efectivos policiales permitió detener a una mujer de 29 años que había robado un teléfono celular en el Mercado Central "6 de Agosto" del centro de la ciudad capital. Mediante las cámaras de seguridad del lugar y las de la vía pública, se pudo hallar a la sospechosa en el barrio Belgrano.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando un carnicero que trabaja en un puesto dentro del mencionado recinto comercial había dejado su dispositivo mientras se había ausentado del lugar.

Fue entonces que la inculpada aprovechó la distracción para agarrar el teléfono y darse a la fuga por las calles céntricas. Minutos más tarde, la víctima notó la sustracción y dio aviso a un efectivo policial que se encontraba en las cercanías, quien observó las cámaras de seguridad del mercado y pudo individualizar a la mujer.

Con esa información, alrededor de las 18 el uniformado se puso en contacto con la Central de Monitoreo de las cámaras de seguridad públicas y, con la descripción brindada, fue posible identificar el rumbo tomado por la sospechosa.

De esta manera, se implementó un operativo cerrojo en el barrio Belgrano que permitió interceptar a la inculpada en la esquina de la calle Arturo Capdevila y la avenida 1° de Mayo. Al momento de ser detenida, les dijo a los agentes que había dejado la pertenencia sustraída en un domicilio cercano, en donde el residente hizo la entrega voluntaria del mismo.

Al finalizar la intervención policial, la aprehendida fue trasladada a la Seccional 1°, mientras se tornaba agresiva con el personal de la fuerza, y más tarde el dispositivo recuperado fue devuelto al dueño.