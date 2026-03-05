Recuperan camioneta que había sido robada

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8 de la ciudad de Palpalá, recuperó una camioneta que había sido denunciada como sustraída en inmediaciones del barrio Santa Bárbara y dos hombres fueron detenidos tras el procedimiento.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la mañana de ayer en la intersección de las calles Mina Concordia y Mina Oriente del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, el propietario del rodado que lo había dejado estacionado en la puerta de su casa, se vio sorprendido con la triste noticia de que su rodado marca Ford Ecosport había sido robado y de inmediato alertó al sistema de emergencia 911.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó a todas las unidades operativas de la provincia el alerta sobre el hecho y que el personal de la Brigada de Investigaciones se hiciera cargo de las primeras averiguaciones.

Minutos después, tras un rápido accionar investigativo y de seguimiento, un grupo de efectivos identificó a la camioneta en las inmediaciones del barrio San Bárbara, donde dos hombres circulaban a bordo y ante la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

Allí, se procedió a la aprehensión de dos sujetos que intentaron huir del lugar y según las investigaciones preliminares, serían los presuntos autores de la sustracción del rodado.

El vehículo quedó alojado en la sede policial como secuestro preventivo y tras hacerse presente el propietario con la correspondiente documentación, se le hizo entrega del bien automotor.

En tanto, el representante fiscal solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención de los protagonistas, sindicados como los presuntos autores del hecho de robo.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 8 de la ciudad de Palpalá, quienes lograron atrapar a los sospechosos, tras un trabajo coordinado con las otras áreas.