Pedido de Justicia por dos víctimas de siniestros

Familiares y amigos de dos jóvenes que murieron en distintos siniestros viales, ocurridos en la ciudad de Tilcara, movilizaron en pedido de Justicia.

Una las víctimas es Jesús Cuellar de 22 años, quien fue atropellado por un vehículo cuyo conductor continúa prófugo. La otra es un motociclista, llamado Daniel Chañi (27), que fue embestido de frente por un automóvil que se cruzó de carril para sobrepasar un vehículo.

La marcha se realizó el pasado martes en las principales calles de la ciudad de Tilcara y luego, la comunidad se detuvo con cartelería frente a la Seccional 14° y reiteró su pedido de Justicia.

"Lo único que pido es justicia por mi hijo, que esto no quede impune. Justicia por Jesús", dijo la madre de Jesús Cuellar (22) a los medios locales.

Un vecino, en tanto, relató que aún continúan en la búsqueda del conductor que atropelló a la víctima y huyó. "Nos juntamos para que cualquier persona que tenga datos sobre lo que ha pasado este fin de semana pueda aportarlo a la Justicia o a la Brigada de Investigaciones. Para que se siga investigando y para que salga a la luz. Para que no ocurran más casos como estos, de que alguien atropelle a una persona y se de a la fuga, no tiene un reparo para la víctima", dijo.

Asimismo solicitó a la comunidad que "cualquier persona que tenga cámaras sobre la ruta nacional N°9 aporten datos en el horario de las 2 a 3 de la madrugada (del 28 de febrero), que hagan llegar las filmaciones a la Fiscalía para que se pueda individualizar al vehículo y dar con el verdadero responsable de esto".

Los vecinos también exigieron Justicia por Matías Chañi (27), quien falleció el 7 de febrero pasado tras ser embestido por un automóvil.

"Quiero pedir justicia y a la Policía que haga su trabajo. Que estos asesinos al volante vayan presos. No solamente quitan una vida, destruyen a una familia, a mi me destruyeron. Ni siquiera están presos, están libres como si nada. Solamente pido justicia, que la Policía haga su trabajo y que la gente sea empática ante el dolor de las madres", dijo la progenitora de Chañi en dialogo con los medios locales.

Sobre los hechos

Cabe recordar que la muerte de Jesús Cuellar (22) se produjo el pasado sábado alrededor de las 2.56, sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del barrio Villa Florida.

Fue en esas circunstancias que un vehículo atropelló al joven, lo abandonó en el lugar y optó por darse a la fuga.

Un llamado alertó a las autoridades, pero lamentablemente cuando el personal del Same llegó, la víctima carecía de signos vitales. Un examen cadavérico realizado por un médico de la Policía determinó que el deceso se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave más politraumatismo.

Mientras que la muerte de Matías Chañi tuvo lugar el sábado 7 de febrero, alrededor de las 20.40, sobre la ruta nacional N°9, a la altura del barrio Tupac Amaru.

En esas circunstancias un hombre (72), acompañado por una mujer de 55, conducía un automóvil Renault Logan en sentido sur - norte y al cruzar de carril para sobrepasar a otro vehículo, embistió de manera frontal a un motociclista.

Los paramédicos se constituyeron en el lugar y constataron el fallecimiento de la víctima. Un examen cadavérico determinó que el deceso se produjo por un politraumatismo grave.

Las actuaciones complementarias en ambos casos quedaron a cargo de la Seccional 14°.