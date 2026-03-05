12°
El Chingo

Pedían su prisión preventiva

El sujeto fue detenido en un recorrido callejero de la Policía.

Jueves, 05 de marzo de 2026 00:00
SECCIONAL 61° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un hombre que tenía medidas judiciales y un pedido de captura, fue detenido durante un recorrido preventivo de la Policía.

El hecho se registró la madrugada del pasado martes en la intersección de la avenida Ricardo Alfonsín y la calle Moscú, en el barrio El Chingo de la capital provincial.

En esas circunstancias, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito recorrían el sector y se percataron que un sujeto observaba detenidamente los domicilio, por lo que le ordenaron que se detenga.

Sin embargo, el inculpado emprendió la fuga y fue reducido en inmediaciones del puente San Martín.

Al ingresar los datos del protagonista al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba un pedido de captura y prisión preventiva.

Finalmente, el inculpado fue trasladado a la Seccional 61°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

