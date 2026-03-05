Pasajeras de un colectivo que salió de Jujuy tenían cocaína

Tres pasajeras de un colectivo que salió desde la capital jujeña fueron detenidas en la provincia de Tucumán, tras ingerir cerca de 200 capsulas con mas de dos kilos de cocaína.

Según establecieron fuentes oficiales, el episodio tuvo lugar días atrás sobre un tramo de la ruta nacional Nº9, a la altura del kilómetro 1.358 y el peaje Molle Yaco, durante un control vial desplegado por los efectivos de la Patrulla Eventual "Trancas", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán" de Gendarmería Nacional.

Fue en esas circunstancias que detuvieron la marcha de un colectivo que salió desde San Salvador de Jujuy y se dirigía a Mendoza capital. Al momento de la inspección, los efectivos de la fuerza nacional notaron que tres pasajeras manifestaron molestias abdominales.

Ante las altas posibilidades de estar frente a un ilícito, los gendarmes realizaron el traslado de las mujeres involucradas, todas de nacionalidad boliviana, hacia el hospital de Trancas para realizar los estudios pertinentes. Tras la realización de unas placas radiográficas, constataron la presencia de cápsulas en los organismos de las inculpadas.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, debido a que es un riesgo para la salud, trasladaron a las mujeres hasta el centro de salud "Zenón Santillán", en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en donde evacuaron un total de 198 cápsulas.

El contenido de los envoltorios hallados fue sometido a la prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos 328 gramos.

Finalmente, conforme a lo dispuesto por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, se realizó el secuestro de la totalidad del estupefaciente y la detención de las tres involucradas, que quedaron a disposición de la Justicia, como así también la incautación de los teléfonos celulares de las mismas.