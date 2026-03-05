15°
5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
salud
Centro Ambiental Jujuy
LIGA PROFESIONAL
Humahuaca
tucuman
Tilcara
Copa del Rey
LALIGA ARGENTINA
PRIMERA NACIONAL
Casa de Gobierno
Humahuaca

Motociclista eludió un control y fue detenido tras persecución

Conducía un rodado con número de motor y cuadro adulterados.

Jueves, 05 de marzo de 2026 00:00
INMEDIACIONES | DONDE SE DESPLEGÓ EL CONTROL QUE ELUDIÓ.

Conducía una motocicleta robada, eludió un control vehicular y fue detenido tras una persecución, en la ciudad de Humahuaca.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio se registró días atrás en horas de la tarde, sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del barrio San José.

Fue en esas circunstancias que efectivos de la Unidad Regional 3 realizaban un control vehicular, cuando observaron que un motociclista realizó una peligrosa maniobra al doblar en "u" y emprendió la fuga, pese a las órdenes de que se detenga.

De manera inmediata inició una persecución que concluyó a la altura del barrio Santa Bárbara, donde el inculpado fue interceptado.

Al ser consultado sobre la documentación que acredite la propiedad del rodado, el conductor brindó versiones contradictorias. Además, los efectivos inspeccionar la motocicleta y cayeron en cuenta que el número del motor y el cuadro tenían limados sus números.

Posteriormente el protagonista fue trasladado a la Unidad Regional 3, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la motocicleta fue secuestrada.

La mencionada sede policial quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

