Estafado al comprar una moto con pedido de captura

Un vecino de la ciudad de Libertador General San Martín denunció en una sede policial que fue estafado al comprar una moto que tenía pedido de secuestro por robo. La víctima había pagado la suma de 2,4 millones de pesos, además de la entrega de otro motovehículo y un teléfono celular.

El ilícito tuvo un primer episodio cuando el pasado 6 de diciembre el damnificado vio que en la red social Facebook se ofrecía una moto para la venta. Se trataba de una Bajaj Rouser de 200 cc. de cilindrada de color gris y negro.

En ese contexto, el hombre se vio interesado en comprar el vehículo por lo que se puso en contacto con el supuesto vendedor. Así fue cómo le escribió un mensaje privado para conocer los detalles del rodado y cuánto solicitaba por el mismo.

De esta manera, tras conversar por la moto acordaron la transacción, en la cual el comprador iba a pagar la cifra de 2 millones 426 mil de pesos, un motovehículo Gilera Smash de 110 cc. y un teléfono celular.

Una vez clara la manera de pago por el rodado en cuestión, ambos fijaron un punto de encuentro en la ciudad de Libertador y llevaron adelante la operación, por la que el denunciante se hizo de la Bajaj Rouser de 200 cc. de cilindrada.

Meses más tarde, el comprador circulaba en el vehículo por las calles de la mencionada ciudad y su desplazamiento fue detenido por el personal de la Brigada de Investigaciones local.

Fue entonces que los uniformados llevaron adelante un control del motovehículo y constataron que el mismo tenía pedido de secuestro por una causa vinculada a un robo.

Finalmente, con la sorpresa por haber perdido la moto relacionada a un ilícito, el damnificado se acercó a dicha dependencia policial y realizó la denuncia por estafa.