Se atrincheró y amenazó con explotar una garrafa de gas

Un alarmante episodio se registró en la ciudad de Palpalá, donde un hombre fue detenido tras atrincherarse en el domicilio de su pareja y amenazar con atacar con un machete y provocar la explosión de una garrafa de gas, ante la presencia policial.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 23.30 en un domicilio ubicado en tramo de la avenida Pilar Bermúdez, en el barrio Las Tipas.

Fue en esas circunstancias que las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre que amenazaba de muerte a su familia, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato.

Allí, los efectivos observaron que una mujer, que se encontraba junto a su hija, solicitaba asistencia de manera urgente. La misma relató que se encontraban en el interior de su domicilio, cuando se presentó su pareja en estado de ebriedad y le vociferó una serie de amenazas. En un momento determinado, el inculpado las sacó por la fuerza y se atrincheró.

Los efectivos se entrevistaron con el irascible protagonista, de 32 años, quien se negó a salir y amenazó con atacarlos con un machete y hacer explotar una garrafa de gas si es que intentaban ingresar.

Posteriormente, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 8 tomaron intervención y con la previa autorización del propietario del inmueble, un hombre de 67 años, ingresaron al domicilio y procedieron a la detención del protagonista.

El sujeto fue trasladado a la Seccional 47°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima radicó la correspondiente denuncia y los efectivos de la sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.