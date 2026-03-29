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Misiones

Un chico de 13 años incendió un colegio

La Escuela N°102, ubicada quedó totalmente destruida.

Domingo, 29 de marzo de 2026 23:46
POLICÍAS Y BOMBEROS | ACUDIERON TRAS EL ALERTA.

Un chico de 13 años fue acusado de incendiar de manera intencional la Escuela N°102 de la localidad de San Antonio, en la provincia de Misiones. Tras ser identificado, el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado notificó del hecho a sus padres y el adolescente quedó a su disposición mientras se investiga la causa.

Todo comenzó el sábado por la tarde, cuando el fuego arrasó con el edificio completo, inaugurado hace 48 años en el Paraje Central.

El inmueble, que funcionaba como punto de encuentro y aprendizaje para decenas de familias, quedó reducido a escombros tras el avance de las llamas, que consumieron las cuatro aulas, así como el mobiliario, computadoras, pizarras digitales, cañones de proyección, equipos de audio y archivos históricos de la institución.

Los vecinos de la zona advirtieron humo y alertaron a la directora, quien de inmediato solicitó la intervención de la Policía de Misiones y de los Bomberos.

A su llegada, los equipos de emergencia constataron que el incendio se había extendido con rapidez, sin que quedara posibilidad de rescatar materiales o documentos del interior del establecimiento.

En ese momento, peritos de la División Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional XII trabajaron en el lugar y concluyeron que el incendio fue provocado intencionalmente.

Las primeras diligencias y los testimonios recabados permitieron identificar a un adolescente de 13 años, quien habría sido visto dentro del predio poco antes de que comenzaran las llamas.

 

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