Atacó a puñaladas a su progenitor y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de ser acusado de haber atacado a puñaladas a su padre, en un violento episodio registrado en el interior de una vivienda.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio San Martín de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 17º tomaron conocimiento a través del sistema de emergencia 911 sobre un hecho de sangre en el mencionado sector barrial.

Una vez que los policías se hicieron presentes en el lugar, los vecinos manifestaron que un hombre de 33 años había atacado a su padre y este pedía ayuda. Fue entonces que se procedió al ingreso de la vivienda con el uso de la fuerza pública y observaron a un hombre con una herida cortante en la parte baja de la espalda.

La víctima manifestó que había sido agredido por su hijo, quien estaba oculto en una de las habitaciones de la residencia.

Fue así que los efectivos procedieron a la aprehensión del protagonista y al secuestro preventivo de un cuchillo, que había sido utilizado por el atacante.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la presencia del personal del Same para el traslado de la víctima a la guardia del hospital "Jorge Uro" y que el protagonista sea inmediatamente trasladado a la sede policial.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el inculpado tiene comportamientos violentos con su padre y por temor, no realizó la denuncia en ocasiones anteriores.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 17º de la ciudad de La Quiaca.