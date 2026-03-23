Dos detenidos y elementos recuperados, luego de robos

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres tras protagonizar robos en la ciudad de Palpalá. Se trató de la sustracción de un motor en desuso que estaba en la Municipalidad local y del asalto a una joven a la cual le quitaron su teléfono celular.

El primero de los hechos sucedió días pasados, cuando en el Centro de Monitoreo de la ciudad siderúrgica observaron a través de las cámaras a un hombre que transportaba una pieza en un pequeño carro de carga por las calles del barrio San Ignacio de Loyola.

Ante esta situación se dio aviso a la fuerza policial, que mediante los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 lograron interceptarlo en la calle San Mateo, del barrio La Merced.

Tras esto, los uniformados se entrevistaron con el hombre, de 55 años, quien no supo justificar la tenencia de un motor en desuso. El mismo había sido sustraído de las instalaciones de la Municipalidad de la ciudad de Palpalá. Luego de esto, el sospechoso fue trasladado a la Seccional 47°.

El segundo caso, tuvo como escenario las inmediaciones de la Capilla San Ignacio de Loyola, en donde días atrás una joven sufrió el robo de su teléfono celular a manos de un sujeto que se dio a la fuga a pie.

A raíz de haber sufrido el ilícito, la víctima se comunicó con el Sistema 911 para narrar lo que había ocurrido y aportó las características del sospechoso.

De esta manera los efectivos policiales al ser alertados, de inmediato llevaron adelante un operativo cerrojo en los barrios General Savio y Alto Palpalá para poder encontrar al inculpado.

Como consecuencia de este accionar, los agentes interceptaron al prófugo en la esquina de las calles Las Madreselvas y El Tuscal y procedieron a detenerlo.

Además, los agentes lograron identificarlo, por lo cual se supo que era un hombre de 25 años y que no tenía pedido de captura vigente en ese momento.

Finalmente, al igual que el otro sujeto, el aprehendido fue trasladado a la Seccional 47° para quedar a disposición de la Justicia. Por otro lado, el motor recuperado fue puesto a resguardo para ser restituido a las autoridades municipales, mientras que el teléfono celular fue devuelto a su legítima dueña tras la denuncia correspondiente.