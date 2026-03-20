Parroquia San José Obrero
Tunalito
Tilcara
Humahuaca
Agua potable
Agua Potable de Jujuy
PERICO
Red Provincial de Legisladoras
El tiempo en Jujuy
Cindac

Cindac

Buscan a una mamá y sus dos niños

Se encuentran desaparecidos desde el miércoles.

Viernes, 20 de marzo de 2026 08:13

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informo que se encuentra abocado a la búsqueda de Romina Victoria Nasif  de 27 años y sus dos hijos Mario Alejandro Nasif de tan solo 1 mes de vida y Ámbar Rocío Nasif de 4 años de edad.

Romina Nasif es de tez blanca, contextura robusta, pelo castaño y ojos marrones claros.

Ámbar es de tez blanca, contextura delgada y ojos verdes.

El bebé Alejandro es de tez blanca y pelo corto de color negro.

Se supo que al momento de su desaparición Romina vestia pantalón jeans celeste y zapatillas blancas. En tanto de los niños se desconoce que ropas vestían solo se sabe que la niña llevaba puesta zapatillas. 

Por cualquier información sobre el paradero comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana. O bien via WhatsApp a los números 3886828607 o al 3886860239.

 

