Buscan a una mama y sus dos niños

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informo que se encuentra abocado a la búsqueda de Romina Victoria Nasif de 27 años y sus dos hijos Mario Alejandro Nasif de tan solo 1 mes de vida y Ámbar Rocío Nasif de 4 años de edad.
Romina Nasif es de tez blanca, contextura robusta, pelo castaño y ojos marrones claros.
Ámbar es de tez blanca, contextura delgada y ojos verdes.
El bebé Alejandro es de tez blanca y pelo corto de color negro.
Se supo que al momento de su desaparición Romina vestia pantalón jeans celeste y zapatillas blancas. En tanto de los niños se desconoce que ropas vestían solo se sabe que la niña llevaba puesta zapatillas.
Por cualquier información sobre el paradero comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana. O bien via WhatsApp a los números 3886828607 o al 3886860239.