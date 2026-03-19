Fueron aprehendidos por sustraer pertenencias

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres por un robo en flagrancia en el barrio Almirante Brown de la capital jujeña. Ambos son conocidos en el ámbito delictivo e intentaron darse a la fuga a pie. Tenían en su poder dinero en efectivo y documentación de la víctima, quien realizó la denuncia.

El ilícito fue advertido el pasado martes por la noche, cuando los uniformados recorrían las calles del mencionado sector barrial capitalino.

En ese contexto, los agentes observaron a dos sospechosos merodeando las inmediaciones del Mercado de Concentración, por lo cual se acercaron a entrevistarlos. Sin embargo, al ver la presencia policial, los sujetos comenzaron a huir a pie.

Fue entonces, que los integrantes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 los siguieron durante algunos metros hasta que los interceptaron. Así fue cómo al ser consultados acerca del bolso de mano que llevaban, no supieron justificar su tenencia.

A partir de ese momento, se inició una inspección a la pertenencia en donde hallaron una suma de dinero y documentación de la víctima del robo. De esta manera, en pocos minutos se pudo ubicar al damnificado en las cercanías del operativo, luego de haber realizado la denuncia en la Seccional 6°.

Luego de esto, los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, en donde se supo que tenían antecedentes por hechos similares y quedaron a disposición de la Justicia.