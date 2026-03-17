Libertador: Autopsia descartó muerte violenta en el caso de una joven

De acuerdo al informe forense, la causa del fallecimiento fue una “insuficiencia cardiorrespiratoria por falla multiorgánica”. Asimismo, se indicó que no se encontraron signos compatibles con una muerte violenta, ya que no se detectaron lesiones externas ni internas que sugieran la intervención de terceros.

No obstante, la investigación continúa, ya que aún restan incorporarse estudios complementarios, entre ellos análisis anatomopatológicos y toxicológicos, cuyos resultados serán clave para avanzar en el esclarecimiento del caso.

En cuanto a los antecedentes, se estableció que la joven había atravesado un cuadro de salud previo. Según consta en su historia clínica, el 9 de marzo fue atendida en el hospital de Calilegua por fiebre, náuseas y vómitos, sin que se registraran nuevas consultas médicas posteriores.

La autopsia fue realizada por el médico forense del MPA, con la participación de un perito de parte propuesto por la pareja de la joven, mientras que la familia no designó representante técnico.

Respecto a la pareja, las autoridades informaron que no se dispuso su detención ni aprehensión, destacando que colaboró con la investigación y entregó voluntariamente su teléfono celular, el cual está siendo peritado.

La causa es investigada por el fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de San Pedro Nº 2, con asiento en Libertador.

Cabe señalar que, como en todos los casos de muerte de una mujer en circunstancias dudosas, se activó el protocolo de supuesto femicidio. Sin embargo, con los elementos recabados hasta el momento, esa hipótesis comienza a perder fuerza, aunque la investigación sigue en curso hasta determinar con precisión las causales del deceso.