Investigan el deceso de una mujer de treinta años

La Justicia jujeña investiga el deceso de una mujer de 30 años, que estuvo varios días muy delicada de salud y sus familiares acusan a su entonces pareja de abandono de persona.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la madrugada de ayer, en una vivienda del barrio El Triángulo de la ciudad de Libertador.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 39º de Libertador tomaron conocimiento del deceso de una joven mujer, tras haber permanecido varios días en delicado estado de salud.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la joven identificada por la Policía como Lorena Serrano (30) residía junto a su pareja en una vivienda de la localidad de Calilegua y que hace días presentaba dolencias en distintas partes del cuerpo, fiebre y deshidratación, aparentemente por haber contraído dengue.

Uno de los familiares de la mujer, se extrañó al perder el contacto durante varios días y decidió ir a visitarla. Allí se dio con el terrible cuadro y la trasladó a su vivienda de la ciudad de Libertador.

La joven manifestó que su entonces pareja había decidido abandonar la casa, sin avisar a sus parientes cercanos, del delicado estado de salud en que se encontraba.

Con el correr de los días, la salud de Serrano empeoró y en la madrugada de ayer se descompensó y lamentablemente fue hallada sin signos vitales en horas de la madrugada.

Las actuaciones fueron remitidas al fiscal Lian Ernesto Resúa, quien como primera medida solicitó el secuestro de los teléfonos celulares, tanto de la joven como de su pareja. Además, ordenó que la vivienda de alquiler de Calilegua quedara bajo resguardo de una consigna policial y que se analice la historia clínica de la mujer fallecida.

Allí se pudo establecer que la mujer transitaba la enfermedad del dengue y permaneció varios días sin ser asistida por un médico.

Los familiares de Serrano acusan a su pareja de haber cometido abandono de persona y de no haber dado aviso para que recibiera asistencia inmediata, situación que por estas horas es analizada por los investigadores.

Por otra parte, nuestro diario supo que el fiscal a cargo de la investigación, solicitó la realización de la autopsia que será el próximo martes en horas de la mañana, en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro de Jujuy.