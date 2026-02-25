Sufrió el robo de su vehículo en Palpalá y lo encontró en Perico

Un hombre que sufrió el robo de un automóvil en la ciudad de Perico, encontró su rodado estacionado en Palpalá, alertó a la Policía y logró recuperarlo. Un hombre fue detenido tras intentar fugarse en el vehículo.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró este fin de semana en un sector del barrio Las Tipas, ubicado en la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un hombre que sufrió la sustracción de un automóvil Fiat Argo, el pasado 14 de febrero, transitaba por el sector cuando se percató que el vehículo estaba estacionado afuera de un domicilio.

Al identificar al rodado, alertó telefónicamente a las autoridades y una comisión de la Seccional 47° de la Unidad Regional 8 se constituyó de inmediato.

Mientras los efectivos aguardaban las directivas de la Fiscalía, dos sujetos salieron de un domicilio, abordaron el automóvil rápidamente e intentaron darse a la fuga.

Sin embargo, los efectivos los interceptaron a las pocas cuadras, los obligaron a descender y trasladaron a la sede policial.

Uno de los inculpados, de 21 años, quedó alojado a disposición de la Justicia y su cómplice, de 15, fue entregado a sus progenitores.

El vehículo, en tanto, fue secuestrado para las pericias de rigor y su posterior restitución a su legítimo propietario.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 47°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.