23°
20 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Congreso
Ctera
Boca
Guitarreramente
La opinión
Río Grande
alto comedero
Barrio Mariano Moreno
Kevin Ochoa
Ministerio Público de la Acusación
Ministerio Público de la Acusación

Narcomenudeo: cocaína secuestrada y dos detenidos

Resultado de medidas judiciales, en los barrios Cuyaya, Mariano Moreno y Alto Comedero.También incautaron un arma de fuego con cinco proyectiles, celulares y dinero argentino y chileno.

Viernes, 20 de febrero de 2026 23:52
Operativo | elementos secuestrados en uno de los operativos, en la capital provincial.

El Ministerio Público de la Acusación concretó operativos contra el narcomenudeo que dejó como saldo a dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, un arma de fuego y dinero, entre otros elementos, en barrios capitalinos.

Según informaron las autoridades, las medidas judiciales están enmarcadas en una investigación penal preparatoria iniciada de oficio por la Fiscalía con competencia en Narcomenudeo y fueron encabezadas por el ayudante fiscal interviniente junto a efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la provincia.

Las mismas se realizaron el pasado jueves en domicilios ubicados en los barrios Cuyaya y Mariano Moreno, y en la vía pública en un sector de las 500 Viviendas de Alto Comedero.

De acuerdo a información oficial, los operativos derivaron en la detención de una mujer y un hombre, de 48 y 38 años respectivamente, que quedaron a disposición de la Justicia.

Además, los efectivos secuestraron 38,1 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, fraccionada en más de 40 envoltorios. También elementos de corte y fraccionamiento, alrededor de 230 mil pesos argentinos y 2 mil pesos chilenos, y un revolver calibre 22 con cinco proyectiles.

Asimismo incautaron cinco teléfonos celulares y otros dispositivos digitales que serán peritados.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía con competencia en Narcomenudeo y no descartaron nuevas medidas judiciales.

En un parte de prensa emitido ayer, el Ministerio Público de la Acusación resaltó el valor del trabajo coordinado entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad, a la vez que subrayó el rol de las denuncias anónimas como una herramienta clave para iniciar investigaciones y avanzar en el combate contra el narcomenudeo en todo el territorio provincial.

En tal sentido, recordaron que las denuncias anónimas pueden realizarse a través de la página web: Denuncias.mpajujuy.gob.ar/denuncia. O en cualquiera de los 156 buzones dispuestos en distintas entidades estatales y comunales, ubicados a lo largo y ancho de la provincia.

 

