Atacó a policías a piedrazos y después fue aprehendida

Una mujer oriunda de la provincia de Santiago del Estero fue detenida por efectivos policiales debido a que tenía un arma blanca en la vía pública y por contar con antecedentes en una causa por amenazas. El procedimiento ocurrió en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial y luego fue trasladada a la Seccional 30°, después de resistirse a las autoridades lanzando piedras contra los uniformados.

El ilícito fue detectado días pasados por la mañana, cuando los agentes del Grupo Especial Motorizado realizaban recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial de la capital.

En ese contexto, los uniformados observaron a una mujer que deambulaba por la intersección de Pilcomayo y México, zona del hospital neuropsiquiátrico "Néstor Sequeiros", y se acercaron para entrevistarla.

Fue entonces que la sospechosa se tornó nerviosa ante la presencia policial e intentó huir a pie hacia un baldío cercano, además lanzó piedras hacia los agentes. Tras una corta persecución fue alcanzada y reducida.

Luego los uniformados procedieron al palpado superficial y a inspeccionar las pertenencias de la aprehendida y descubrieron que tenía un su poder un cuchillo entre sus vestimentas. Por otro lado, y no menos importante, al ser identificada se supo que se trataba de una mujer de 34 años oriunda de la provincia de Santiago del Estero.

Con los mencionados datos, los efectivos consultaron en el Sistema Federal de comunicaciones Policiales (Sifcop), en donde tuvieron conocimiento que la detenida registraba un pedido de comparendo activo en una causa relacionada a amenazas.

Finalmente, la protagonista fue trasladada a la Seccional 30° de Mariano Moreno para quedar a disposición de la Justicia provincial por el delito de amenazas y por la resistencia a la autoridad mencionada.