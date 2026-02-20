Detenidos tras irrumpir en una vivienda para robar

Dos hombres fueron detenidos tras irrumpir en un domicilio con fines delictivos, escapar al ser sorprendidos por una adolescente e intentar esconderse de los efectivos en un zanjón.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró la madrugada del pasado jueves en un sector de las 14 Hectáreas del barrio Alto Comedero, en la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos irrumpieron en un domicilio con fines delictivos, pero fueron sorprendidos por una adolescente de 14 años. Ante la presencia de la joven, los protagonistas emprendieron la fuga.

La joven y su progenitora alertaron telefónicamente al Sistema de Emergencias 911 y efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 se presentaron en el lugar.

Tras tomar conocimiento del temerario episodio y de las características de los inculpados, la comisión policial desplegó rastrillajes por el sector.

Posteriormente, los inculpados fueron localizados mientras se escondían en un zanjón que une los sectores 3ra y 4ta etapa del barrio Tupac Amaru, donde fueron reducidos y detenidos.

Los mismos fueron trasladados a la Seccional 56°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Mientras que la propietaria del inmueble, junto a su hija que presenció cómo irrumpían en su domicilio, radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 56°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.