Fue detenido por incidentes y era buscado por la justicia

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) detuvieron este lunes a un hombre de 28 años, oriundo de Santa Fe, luego de que protagonizara violentos disturbios en una estación de servicio GNC del barrio Gorriti. El sujeto, que se encontraba en aparente estado de ebriedad y con el torso desnudo, reaccionó de manera agresiva y realizó exhibiciones obscenas cuando el personal del lugar le impidió el ingreso a los sanitarios.

Tras la denuncia de los testigos, los motoristas iniciaron un rápido rastrillaje basado en filmaciones aportadas por las víctimas, logrando interceptar al individuo en la intersección de Newbery y Urdininea. En el momento de la demora, el hombre intentó autolesionarse golpeando su cabeza contra la pared, lo que obligó a los efectivos a reducirlo de inmediato utilizando elementos de sujeción para resguardar su integridad física.

Al consultar la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales(SI.F.CO.P.), los oficiales descubrieron que el aprehendido contaba con prohibición de salida del país y de la provincia de Salta, además de una restricción de acercamiento vigente. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde quedó a disposición de la justicia mientras se espera la denuncia formal de la empleada afectada.