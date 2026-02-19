Purgará dos años y seis meses en prisión por narcomenudeo

En un Juicio Abreviado, Matías Nicolás Gareca fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor penalmente responsable del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización"; ilícito ocurrido en noviembre del año pasado, en la capital jujeña.

La pena fue aplicada en función que Gareca ya posee una condena anterior, por lo cual el Tribunal declaró su incompetencia para unificar las condenas y dispuso remitir el presente veredicto, por medio de la Oficina de Gestión Judicial, al Juez con Funciones de Ejecución a sus efectos.

Así lo resolvieron ayer, los jueces con función de juicio Marcos Andrés Espinassi (presidente de trámite), Felicia Barrios y Roberto Darío Assef; secretaría a cargo de Gonzalo Javier Maurín.

En la sentencia, los magistrados ordenaron el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario de la provincia.

Asimismo, resolvieron el decomiso de todos los elementos secuestrados vinculados a la causa, la destrucción de los estupefacientes secuestrados y así también, dispusieron el pago de una suma de dinero, por parte del sentenciado, en concepto de recupero de los costos que insumió la investigación penal preparatoria.

Sobre la acusación

De acuerdo al requerimiento de la Fiscalía, el delito ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 16.45 horas, cuando Matías Gareca se encontraba en un tramo de la calle General Güemes, a la altura del hospital "Pablo Soria", en el centro de la capital provincial.

En esas circunstancias fue que el personal perteneciente a la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la provincia se encontraba realizando tarea de campo y observó al acusado realizando la comercialización de estupefacientes a distintos compradores. En cada situación, el sujeto sacaba los envoltorios con sustancia ilícitas, los entregaba y a cambio recibía dinero.

Ante este hecho procedieron a demorar a Gareca y en presencia de testigos lo requisaron encontrando en su poder un envoltorio de polietileno blanco, el cual contenía una sustancia compacta amarillenta con fuerte olor. La misma fue sometida a un narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína y/o pasta base, con un peso de 2.8 gramos.

Mientras que en el interior de la mochila que poseía el imputado, se halló una suma de dinero.

Posteriormente, el mismo día aproximadamente a las 22.36, se realizó el allanamiento y secuestro de diferentes elementos en el domicilio de Gareca, ubicado en el barrio Chijra.