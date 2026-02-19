Cambio de fiscal en la investigación, tras tres años

La causa que investiga la desaparición del abogado jujeño Nataniel Guzmán en la provincia de Mendoza cambió de fiscal. El pasado viernes se confirmó que Andrea Lazo va a continuar con el expediente que estaba en manos de Gustavo Miguel Pirrello. Tal como lo adelantó El Tribuno de Jujuy en la edición del 28 de enero pasado, Pirrello fue designado el pasado 9 de diciembre para ser fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción Judicial mendocina, tras el pliego enviado por el gobernador Alfredo Cornejo al Senado provincial.

A pocos días de esta novedad, este diario se comunicó con Silvia Saavedra, madre de Guzmán, para conocer su parecer acerca de la nueva fiscal que tiene la tarea de continuar con la causa que el pasado 27 de enero cumplió tres años y se encuentra estancada. "Tengo la esperanza de que la fiscal se comunique con mi abogado. Porque se supone que debería dar el primer paso que sería reunirse con mi abogado y conmigo", comenzó Saavedra, quien reside en la ciudad de Bariloche y habitualmente viaja a Mendoza para interiorizarse en persona.

"Se supone que el fiscal tiene que trabajar codo a codo con la querella. En mi caso personal, con Pirrello no se ha dado, no se ha trabajado codo a codo", recordó la entrevistada por este diario, con respecto a la investigación desarrollada en los tres años desde la desaparición de Nataniel Guzmán.

Saavedra se encuentra expectante de que la nueva titular de la Fiscalía de Instrucción N° 17 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional active la causa. Cabe recordar que el abogado jujeño radicado en Mendoza desde 2016, el 27 de enero de 2023 abordó un colectivo de la línea 630 de la empresa El Plumerillo con destino a la ciudad de Las Heras, distante a pocos kilómetros de la capital mendocina. Tras la mencionada acción, registrada en las cámaras de seguridad, no se supo más nada de Guzmán, quien el pasado 5 de enero cumplió 41 años.

La pista del teléfono

En la investigación que llevó adelante Pirrello, una pista en la cual no se profundizó fue la del teléfono celular de Guzmán, el cual no fue hallado hasta el momento luego de tres años. "Lo que hemos pedido concretamente es que Google abra la cuenta, no que vuelva a reiterar lo que ha hecho la Policía de Mendoza, que en definitiva no han abierto las cuentas", reclamó Saavedra. Se trata de una petición realizada en mayo de 2024 mediante un trámite burocrático que incluyó a la Fiscalía mendocina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, debido a que la empresa está radicada en Estados Unidos.

El anterior es un detalle no menor, porque si bien Guzmán desapareció el 27 de enero de 2023, su dispositivo electrónico continuó enviando mensajes de WhatsApp hasta el 2 de febrero siguiente. Es decir, seis días posteriores a cuando se tomó el ómnibus rumbo a Las Heras, de acuerdo a lo que figura en el expediente. Por eso, la cuestión de Google asoma como una posible prueba clave para rastrear el teléfono celular, no solo el aparato en sí, sino también quién lo manipuló durante esas jornadas. De ser así, llevaría a identificar al o los sospechosos de la desaparición del abogado jujeño en la provincia cuyana.

"Está muy bien que se resguarden los derechos de la gente, que no pueden investigar esto, aquello, pero acá estamos hablando de un ser humano desaparecido hace tres años. Se debió rastrear el celular para encontrar a mi hijo, utilizar toda la tecnología. No me voy a cansar de decir, cuando hay una amenaza al presidente se sabe hasta de dónde surgió la llamada y lo meten en cana. Acá Nataniel tuvo llamadas salientes, ¿y no pudieron ubicarlo? ¿No pudiste haber investigado ahí, por las coordenadas el celular está acá? No sé si lo tendría Nataniel o se lo robaron, pero algo. Yo digo, son muy rápidos para algunas cuestiones, pero para acelerar el trámite de un ser humano que desaparece como por arte de magia, se sube a un colectivo y después no se sabe más nada, ¿no se lo busca?", son los interrogantes que mantiene Saavedra tres años después.

"A mí me encanta que la ministra de Seguridad, tanto Patricia Bullrich como Alejandra Monteoliva, digan 'el que las hace las paga', pero utilicen todo lo que tienen para buscar a los desaparecidos en democracia. Pero se escudan, como que una cosa es a nivel nacional y otra cosa son las Justicias ordinarias en las provincias. Cuando hay tantos desaparecidos en el país, se deben arbitrar todos los medios para que tanto Nación como Provincia se unan para buscar más allá de que en las provincias pueda haber mafias enquistadas para proteger a narcos, a prostíbulos o la trata de personas con fines sexuales", reclamó la madre de Guzmán.

El trabajo de Pirrello

En otro tramo de la entrevista con este diario, Saavedra también se refirió a cómo fue el transcurrir de estos tres años con Gustavo Pirrello al frente de la Fiscalía de Instrucción N° 17 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. "Lo poco o mucho que ha caminado el expediente ha sido por pedidos nuestros, pero no porque desde la Fiscalía haya salido algo como para decir 'vamos a continuar con la investigación'. Todo lo que se ha hecho ha sido por pedidos nuestros, que tampoco ni mi abogado ni yo, somos investigadores".

Además, ante el cambio de fiscal en la causa, "teniendo esa experiencia con Pirrello, me gustaría que la experiencia de trabajar codo a codo con la fiscal Andrea Lazo se diera. Me gustaría que la fiscal agarre el volante y si tiene que pegar el volantazo en el caso, que lo pegue, y realmente acelerar con lo que falta. Como no resido ahí (en Mendoza), espero que se comunique con mi abogado para informarse de lo que hay que acelerar", cerró Saavedra en la comunicación con El Tribuno de Jujuy.

El último viaje registrado y el misterio del teléfono celular

ANDREA LAZO | ASUMIÓ EL VIERNES LA FISCALIA QUE ESTABA A CARGO DE PIRRELLO.

De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal Gustavo Miguel Pirrello, hace tres años la tarjeta Sube de Guzmán registró únicamente el mencionado viaje de ida a Las Heras y no volvió a tener actividad.

Por otro lado, el abogado jujeño envió un último mensaje de Whatsapp a las 13.59 de ese 27 de enero. Sin embargo, misteriosamente su teléfono celular permaneció activo hasta el 2 de febrero siguiente.

Además, según la geolocalización del dispositivo, que consta en la causa, se registró su ubicación en la zona de Canota, camino a la Reserva Natural Villavicencio por la ruta provincial N° 52. Se trata de un lugar ubicado en el departamento Las Heras, hacia donde se dirigía Guzmán a bordo de un ómnibus.

Es en este contexto, tras la feria judicial, el pasado viernes Andrea Cecilia Lazo asumió la titularidad de la Fiscalía de Instrucción N° 17 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, en reemplazo de Pirrello luego de diez años en el cargo. La novedad le fue comunicada a Silvia Saavedra a través de su abogado mendocino, Pablo Brennan. "Me gustaría que Lazo le diera agilidad a todo lo que hemos pedido desde 2024 con respecto a Google, que no tenemos información. Hay varias cuestiones que se podrían agilizar para llegar a buen puerto, trabajando bien, a conciencia", aseguró la progenitora de Guzmán.

Finalmente, al día de la fecha el Ministerio Público Fiscal de Mendoza mantiene vigente una recompensa de 12,5 millones de pesos, para quienes aporten datos certeros y comprobables que permitan dar con el paradero del jujeño Nataniel Guzmán.