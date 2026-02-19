Amenazó a transeúntes con un machete y fue detenido

Un hombre fue detenido tras protagonizar un temerario episodio en la zona sur de la capital jujeña, donde amenazó a transeúntes con un machete e intentó atacar a los efectivos.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 9.15 en la intersección de la avenida 10 de Junio y la calle Farfán, en el barrio Malvinas.

Fue en esas circunstancias que el personal del Centro de Monitoreo y un llamado telefónico al 911 alertó a los efectivos sobre la presencia de una persona que amenazaba a los transeúntes con un arma blanca.

De inmediato efectivos de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Unidad Regional 1 se constituyeron en el lugar, donde constataron la presencia de un hombre de 31 años que blandía un machete y vociferaba insultos.

El inculpado, en tanto, al percatarse de la presencia policial se tornó aún más agresivo y arremetió contra el personal.

Los efectivos desarmaron al irascible protagonista, lo redujeron y de manera fortuita no hubo que lamentar heridos.

Posteriormente fue trasladado a la Seccional 32°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que el arma blanca fue secuestrada.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.