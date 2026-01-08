Una familia fue víctima de un millonario asalto comando

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 de la ciudad de Libertador General San Martín buscan intensamente a cinco hombres que ingresaron armados a una vivienda, redujeron a un matrimonio, su empleada y cuatro hijos menores de edad y se alzaron con una importante cantidad de dinero.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomo conocimiento que el hecho se registró días atrás en horas de la madrugada, en una vivienda del barrio La Loma de la mencionada ciudad.

En esas circunstancias, cinco hombres que fueron descriptos con ropa de grafa y con los rostros cubiertos irrumpieron en la vivienda mientras todos dormían y a punta de pisotola, redujeron a las víctimas atándolas con alambre, para luego ser encerrados en una habitación.

Los delincuentes se alzaron con una suma aproximada a las 31 mil dólares, alrededor de 2 millones de pesos, como así también un arma de fuego marca Bersa de .9 mm, dos llaves de camión, 1 llave de una camioneta marca Toyota Hilux y el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda, para luego darse a la fuga.

Una vez que los delincuentes huyeron del lugar, las víctimas alertaron al sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar y luego de interiorizarse sobre el violento episodio, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la Policía de la provincia.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que con los datos aportados por las víctimas y el estudio socioambiental del mencionado sector barrial, los investigadores están muy cerca de con algunos de los hombres que cometieron el asalto.

Por disposición del representante fiscal, los efectivos de la Brigada de Investigaciones quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.