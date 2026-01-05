Pese a medida judicial, golpeó a expareja e intentó llevársela

Un hombre que tiene una condena de ejecución condicional fue detenido luego de desobedecer una medida judicial, sacar a su expareja de un local bailable bajo amenazas, agredirla físicamente e intentar llevársela por la fuerza. También intentó atacar a los efectivos policiales.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró la tarde del pasado sábado, sobre un tramo de la avenida La Quiaca, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre ingresó a un local bailable del sector, interceptó a su expareja, la agredió físicamente y obligó a salir del inmueble.

Una vez afuera, el inculpado le vociferó una serie de improperios y amenazas, y continuó con las agresiones físicas.

Testigos del violento episodio alertaron de manera inmediata a las autoridades y una comisión de efectivos policiales del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 se presentó en el lugar.

Los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien relató el lamentable episodio sufrido y agregó que el irascible sujeto también intentó llevársela por la fuerza del lugar, por lo que indicó temer por su vida.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

El protagonista fue detenido y al momento de ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registra vigente una condena de ejecución condicional y una medida judicial de prohibición de acercamiento de 500 metros a la víctima.

Posteriormente fue trasladado a la Unidad Regional 7, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La víctima, en tanto, también se presentó en la sede policial y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por directivas del representen fiscal.