Mató a su hermano

El primer día de 2026 tuvo un saldo trágico en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, cuando una pelea entre familiares terminó con la muerte de uno de ellos.

Ocurrió en el barrio Chacra 32, alrededor de las 3.30, durante una discusión que escaló hasta que uno de los involucrados apuñaló a la víctima en el abdomen. La víctima, Ronan Alejandro Montesinos (25), murió durante el traslado hacia el hospital "Ramón Carrillo".

La Policía neuquina relevó testimonios para tratar de reconstruir la escena de la pelea y llegó a una acusada: la hermana de Montesinos.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, previo a ser herido mortalmente, Montesinos le propinó trompadas a su hermana y a otro familiar. Tras ello, la acusada tomó un cuchillo y le asestó la puñalada.

Con las pruebas incorporadas hasta el momento, para el fiscal Gastón Ávila se trata de un caso de legítima defensa, por lo que decidió que quede en libertad, aunque imputada por homicidio simple.