Conductor alcoholizado choco de frente contra un colectivo

Un automovilista que conducía en estado de ebriedad chocó de manera frontal contra un colectivo que circulaba con 17 personas a bordo. Milagrosamente no hubo que lamentar heridos y el conductor inculpado fue demorado.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 10 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, a la altura del paraje Hornaditas, en el departamento Humahuaca.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 34 años conducía un automóvil marca Volkswagen Gol Country, cuando perdió el control del rodado, se cruzó de carril e impactó de manera frontal contra un colectivo que circulaba con 17 personas a bordo.

Rápidamente un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre el incidente y una comisión de efectivos policiales de la Seccional 15° de la Unidad Regional 3 se presentó en el lugar.

Allí, constataron la veracidad del hecho y dieron inmediata intervención al personal del Same.

Los paramédicos asistieron a algunas personas, pero de manera milagrosa ninguna presentaba heridas de gravedad, por lo que no fue necesario realizar derivaciones a hospitales.

Por su parte, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió a los conductores protagonistas a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo para el chofer del transporte público y positivo con 1.58 g/l de alcohol en sangre para el automovilista.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención del conductor alcoholizado y el secuestro preventivo del automóvil.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 15°, por directivas del representante fiscal.