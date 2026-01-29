Detienen al sospechoso que incendió la casa de su expareja

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía detuvieron al hombre de 33 años que el 16 de enero había incendiado la vivienda de su expareja en el asentamiento Alto Verde, del barrio Campo Verde, de la capital provincial. El sujeto se encontraba prófugo desde ese entonces, además una semana después del ataque interceptó a la mujer en el barrio San Martín y le robó el teléfono celular para luego escapar.

La aprehensión del sospechoso se hizo efectiva ayer a la madrugada, en momentos que los uniformados de la División Capturas de la Brigada de Investigaciones lograron dar con el paradero del fugitivo.

Antes de poder concretar la detención el sospechoso estuvo en calidad de prófugo durante poco más de diez días, mientras los encargados de la pesquisa estuvieron desarrollando las tareas investigativas en distintos puntos donde podría encontrarse oculto.

Una vez detenido, fue trasladado a la Seccional 50° para quedar a disposición de la Justicia provincial. En el mismo sentido, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se solicitó ante la Oficina de Gestión Judicial la audiencia imputativa de conocimiento de causa.

Así, la fiscal María Emilia Curten Haquim, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, es quien va a solicitar la prisión preventiva del aprehendido, lo cual va a quedar a resolución a cargo del juez que corresponda por turno.

Los hechos

Los hechos por los cuales fue detenido el sujeto de 33 años tuvieron un primer episodio el viernes 16 de enero pasado, cuando el imputado ingresó a la precaria vivienda que habitaba una mujer, su expareja. En esas circunstancias, provocó un incendio que le hizo perder todas las pertenencias a la habitante del asentamiento Alto Verde, en el capitalino barrio de Campo Verde, para luego darse a la fuga.

Por esa razón, los vecinos alertaron al Sistema 911 que de inmediato envió a los bomberos que sofocaron el fuego.

A raíz de esto, la damnificada denunció lo ocurrido en la Seccional 50° del mencionado sector barrial de la ciudad capital. Además, aportó que desde principio de año el hombre contaba con una medida perimetral por el término de 90 días, la cual fue violada.

Sin embargo, días más tarde otro ataque la tuvo como víctima. Así fue cuando la Seccional 44° del barrio San Martín recibió el alerta acerca de un hecho de violencia de género en la vía pública. En consecuencia, una comisión policial arribó a las inmediaciones de las calles Juncal y 1° de Mayo, del mencionado sector barrial de la capital.

En el escenario del hecho la víctima, en estado de shock, les narró que su expareja la interceptó mientras caminaba por el lugar. Acto seguido, la atacó a golpes y le robó el teléfono celular para darse a la fuga a pie. También les aclaró que sobre el atacante pesaba una restricción perimetral y que fue el responsable del incendio de su vivienda en Alto Verde.

Tras esto, la mujer describió cómo estaba vestido para la búsqueda posterior realizada por los agentes por las inmediaciones de San Martín, pero con resultado negativo.

Finalmente ayer a la madrugada, tras estos dos ilícitos contra su expareja, el sujeto de 33 años fue encontrado y detenido para quedar a disposición de la Justicia.