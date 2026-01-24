Vuelven a operar a Bastián

Bastián, el nene de 8 años internado en el Hospital Provincial Materno Infantil de Mar del Plata después de un choque entre una camioneta y una UTV en La Frontera de Pinamar, fue sometido sometido este sábado por la mañana a una nueva operación.

Fuentes médicas explicaron a Clarín que se trata de una "fijación cervical", con la que se busca estabilizar la columna.

Luego de esta nueva intervención, si sale como los médicos esperan, podrían practicarle luego una traqueotomía.

El parte médico de este viernes había informado que el estado de salud de Bastián estaba igual que el día anterior y que seguía con pronóstico reservado.

Mientras que el informe del jueves había sido desalentador, ya que los estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que le realizaron al pequeño confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo.

Ante esta situación, los médicos mantenían una inmovilización cervical y un seguimiento estricto a través de equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

El niño seguía con asistencia respiratoria y la intención de los médicos es realizarle próximamente una traqueotomía para "asegurar una vía aérea estable".

En la tarde del miércoles, los médicos intentaron retirarle el respirador a Bastián para evaluar si podía respirar por sus propios medios, pero "se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria".

Bastián resultó gravemente herido el 12 de enero pasado y recibió la primera asistencia en el hospital municipal de Pinamar. El nene tuvo que ser intervenido varias veces por una hemorragia abdominal a raíz de un fuerte golpe en el hígado, pero cuando lo derivaron a Mar del Plata una tomografía confirmó también múltiples fracturas de cráneo.

Mientras tanto, la Justicia está investigando responsabilidades en el choque, que ocurrió en la zona de La Frontera, donde es habitual el descontrol de cuatriciclos, camionetas y otros vehículos.

Para ello, este jueves se realizaron los peritajes mecánicos a los dos vehículos involucrados: el UTV en el que Bastián estaba con su papá, una amiga de la familia que manejaba y otros dos chicos, y una Amarok que conducía un empresario de 27 años de Junín.

La diligencia se llevó a cabo en el Depósito Judicial de Pinamar, donde estuvieron presentes los técnicos oficiales y de las partes que inspeccionaron ambos vehículos, los abogados de los imputados y el fiscal a cargo de la causa, Sergio García.

Hasta el momento, en el expediente hay tres personas imputadas de lesiones culposas agravadas: el conductor de la Amarok, la mujer que manejaba el UTV y el padre de Bastián.

Tras el caso de Bastián, el Municipio de Pinamar anunció nuevas sanciones para quienes circulen con vehículos en zonas no habilitadas, que incluyen multas de hasta 15 millones de pesos, el secuestro de vehículos y el pago de gastos médicos, en caso de que los haya.