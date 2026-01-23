Motociclista grave luego de protagonizar un choque

Esta mañana se produjo un grave siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta en la colectora de ruta nacional 66 del barrio Alto Comedero en cercanías al “Chatarrero” y avenida Intersindical.

Nuestro diario supo que aún no se determinaron las causas que provocaron este siniestro vial.

A raíz del impactó el conductor de la motocicleta sufrió una grave herida en uno de sus miembros inferiores por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria de nuestra ciudad.

Como consecencia del siniestro el tránsito se encuentra totalmente cortado en ese sector por lo que se recomienda tomar otros caminos.

En el lugar trabajaron personal del Same, Policía de la Provincia, Seguridad Vial, Bomberos y peritos del Ministerio Público de la Acusación.