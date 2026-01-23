30°
23 de Enero,  Jujuy, Argentina
paz en medio oriente
Estados Unidos
Fórmula 1
Enero tilcareño
Carnaval
Abra Pampa
colectora ruta 66
Barrio Gorriti
Cindac
Colectora ruta 66

Motociclista grave luego de protagonizar un choque

Impacto contra un automóvil en la colectora de ruta nacional 66.

Viernes, 23 de enero de 2026 10:49

Esta mañana se produjo un grave siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta en la colectora de ruta nacional 66 del barrio Alto Comedero en cercanías al “Chatarrero” y avenida Intersindical.

Nuestro diario supo que aún no se determinaron las causas que provocaron este siniestro vial.

A raíz del impactó el conductor de la motocicleta sufrió una grave herida en uno de sus miembros inferiores por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria de nuestra ciudad.

Como consecencia del siniestro el tránsito se encuentra totalmente cortado en ese sector por lo que se recomienda tomar otros caminos.

En el lugar trabajaron personal del Same, Policía de la Provincia, Seguridad Vial, Bomberos y peritos del Ministerio Público de la Acusación.

 

