Triple choque en barrio Gorriti

Un siniestro vial múltiple se registró esta mañana involucrando a dos colectivos de transporte urbano y una camioneta. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y República del Líbano del barrio Gorriti de nuestra ciudad.

Al parecer, según las primeras información, el siniestro se habría originado porque el conductor de una camioneta marca Ford de color blanca intentó ingresar al garaje de un taller mecánico que se encuentra sobre calle Lisandro de la Torre y al maniobrar no se habría percatado que un colectivo de una empresa de transporte urbano de pasajeros venia circulando por esa mano lo que produjo el impacto.

A raíz del fuerte frenado, otro colectivo no pudo frenar a tiempo por lo que colisionó con la parte trasera del primer colectivo involucrado.

Afortunadamente no se reportaron heridos en ninguno de los tres vehículos protagonistas, solo hay que lamentar daños materiales.

Debido a este siniestro vial se produjo gran caos vehicular en ese sector de la capital jujeña, cercano a la exterminal de ómnibus.