paz en medio oriente
Estados Unidos
Fórmula 1
Enero tilcareño
Carnaval
Abra Pampa
colectora ruta 66
Barrio Gorriti
Cindac
Cindac

Buscan a Lidia Navarro

La mujer de 80 años falta desde ayer en su domicilio.

Viernes, 23 de enero de 2026 11:48

Familiares, amigos y vecinos se encuentran preocupados y abocados a la búsqueda para dar con el paradero de Lidia Navarro de 80 años de edad quien falta de su hogar desde el día de ayer en el barrio Malvinas.

Ella es de contextura delgada, tez morena y cabello largo gris canoso.

Al momento de ser vista por última vez vestía campera naranja tipo tejida, remera amarilla con lunares negros, pantalón deportivo gris y zapatillas azules.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de doña Lidia pueden comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O también comunicarse a los números 3886828607 o al 3886860239.

