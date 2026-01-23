Inauguraron puestos de venta en el Cerro del Huancar

Ayer, en el imponente escenario natural del Cerro del Huancar, se llevó a cabo la inauguración de dos puestos de venta que marcarán un paso significativo para el desarrollo de los emprendedores de la región. El acto contó con la presencia del intendente municipal Ariel Machaca, acompañado por miembros de su gabinete, quienes brindaron su apoyo a esta iniciativa.

La jornada comenzó pasadas las 11 de la mañana con la entonación del Himno Nacional Argentino, cuyos acordes se fundieron con el silencio y la inmensidad del paisaje puneño. Luego, el intendente Machaca ofreció un discurso alentador, destacando la importancia de generar oportunidades para los emprendedores locales y empleados que concretaron esta magnífica obra.

A su turno, una de las adjudicatarias expresó su agradecimiento por la posibilidad de iniciar un proyecto en este rubro, resaltando el valor de la confianza depositada en ellas.

Tras los discursos, se procedió al tradicional corte de cinta y entrega de llaves a las adjudicatarias, quienes recibieron con emoción los nuevos espacios. El acto incluyó además la chaya de los puestos, una ceremonia característica de la región que simboliza prosperidad y buenos augurios.

La celebración se enriqueció con números artísticos: primero, la coplera de Rumi Cruz, cuyas coplas parecían mimetizarse con el paisaje, los sonidos de la arena y los arbustos; luego, los pequeños artistas del conjunto instrumental Waras, “estrella” en quechua, dirigidos por el docente Dante Morales, aportaron frescura y talento al encuentro

La inauguración de estos puestos en el Cerro del Huancar no solo representa un espacio físico para el comercio, sino también un símbolo de esperanza y crecimiento para la comunidad. Con el acompañamiento de las autoridades y el aporte de la cultura local, se abre un nuevo capítulo que refuerza la identidad puneña y proyecta un futuro de oportunidades para sus emprendedores.