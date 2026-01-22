23°
Enero tilcareño

El Enero Tilcareño con acciones para todo público en este día

Actividades para iniciar un nuevo fin de semana en la villa turística.

Jueves, 22 de enero de 2026 16:41
Mirador | Hermosa vista en este caso hacia el sur de Tilcara.

La jornada de hoy del Enero Tilcareño posee actividades pata todas las de los vecinos y turistas que visitan la villa turística, disfrutando plenamente de jornadas soleadas y muy agradables, como lo esperaban para disfrutar intensamente su tiempo libre.

Para las 9 en la plaza central se programó un Taller de poesía; media hora después desde la Oficina de Información Turística partirá el Guiado turístico hacia el mirador del cerro de La cruz; y a las 10 nuevamente en la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado" se desarrollará el 3er. Campeonato de cuecas.

A las 15 en el Centro vecinal del barrio San Francisco, se impartirá el Taller de lectura y creación de personas con títeres Contar es encantar; y desde las 16.30 en la cancha de Huasamayo, se realizará el festival Rock en Tilcara con la actuación de El hambre del pez, La yugular y Skalarrastra; la entrada será gratuita.

Para las 17 (hasta la medianoche) en el Tinglado municipal se concretará la 14 edición del Encuentro multimediático de danzas; y en mismo horario en la plaza central, la Asociación Amigos de Tilcara celebrará su 69 aniversario.

 

