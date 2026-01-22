El Enero Tilcareño con acciones para todo público en este día

La jornada de hoy del Enero Tilcareño posee actividades pata todas las de los vecinos y turistas que visitan la villa turística, disfrutando plenamente de jornadas soleadas y muy agradables, como lo esperaban para disfrutar intensamente su tiempo libre.

Para las 9 en la plaza central se programó un Taller de poesía; media hora después desde la Oficina de Información Turística partirá el Guiado turístico hacia el mirador del cerro de La cruz; y a las 10 nuevamente en la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado" se desarrollará el 3er. Campeonato de cuecas.

A las 15 en el Centro vecinal del barrio San Francisco, se impartirá el Taller de lectura y creación de personas con títeres Contar es encantar; y desde las 16.30 en la cancha de Huasamayo, se realizará el festival Rock en Tilcara con la actuación de El hambre del pez, La yugular y Skalarrastra; la entrada será gratuita.

Para las 17 (hasta la medianoche) en el Tinglado municipal se concretará la 14 edición del Encuentro multimediático de danzas; y en mismo horario en la plaza central, la Asociación Amigos de Tilcara celebrará su 69 aniversario.