Inminente fin de semana largo

Los jujeños aguardan por un nuevo descanso extendido clave en pleno inicio del año. Falta cada vez menos para el próximo y esperado feriado nacional, que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días.

Serán 12 fines de semana largos los en el 2026, contando aquellos conformados por "días no laborales con fines turísticos".

En este marco a excepción de septiembre, todos los meses contarán con un descanso extendido.

Entonces el próximo feriado será doble por la celebración del carnaval, y este año será el 16 y 17 de febrero, conformando un fin de semana largo de cuatro días, desde el 14 (desentierro del carnaval) y hasta el mencionado 17, Martes de chaya.

Feriados inamovibles: 1 de enero, Año Nuevo; 16 y 17 de febrero, carnaval; 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; 3 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo, Día del trabajador; 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio, Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano; 9 de julio, Día de la Independencia; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María; y 25 de diciembre, Navidad.

Feriados trasladables: 15 de junio, Paso a la inmortalidad del General Martín Güemes (es el 17); 17 de agosto, Paso a la inmortalidad del General José de San Martín; 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; y 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional (es el 20).

Días no laborables: 23 de marzo, antes del feriado del 24; 10 de julio, para extender el descanso tras el 9 de Julio; y 7 de diciembre, antes del feriado del 8 de diciembre.